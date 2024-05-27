Историк Дарья Митина о "состоявшейся попытке несостоявшегося переворота” в Турции

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Несостоявшийся государственный переворот в Турции, аресты, карт-бланш у силовиков комментирует для Pravda.Ru секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

— Ещё одна европейская новость, если мы Турцию считаем европейской страной, а она, безусловно, какой-то своей частью лежит на европейском континенте, о состоявшейся попытке несостоявшегося государственного переворота...

Глава Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что был составлен очередной заговор в отношении его персоны.

Взята под стражу практически вся полиция Анкары, идут аресты. Заявлено было о том, что покушавшиеся на основы государственной власти — это так называемые "гюленисты". Гюленисты они или не гюленисты — не понятно. Известно, что за Эрдоганом, в общем-то, водится, что он использует мотив государственного переворота для завинчивания гаек и для усиления репрессивной политики в отношении оппозиции и любого инакомыслия.

Собственно говоря, заговор Гюлена тоже был достаточно мифологическим с учётом того, что сам Гюлен давно живёт в Соединённых Штатах.

Давайте вспомним ещё дело Эргенекона, когда стали хватать буквально всех подряд:

оппозицию,

студентов,

военных,

каких-то политиков,

независимых журналистов

и т. д.

Вот мне лично кажется, что это какой-то очередной эргенекон.

Реальный заговор здесь, на мой взгляд, вероятен, безусловно, но его масштабы Эрдоган, как мне кажется, склонен преувеличивать, в отличие, например, от Саудовской Аравии, где сначала прошла информация о заговоре и попытке покушения на наследного принца, а потом всё объявили фейком.

Так вот здесь ситуация ровно обратная. Был или не был заговор — не понятно, но тем не менее в прессе прозвучало:

президент попросил карт-бланш у силовиков,

намекнул на какой-то внешний фактор.

Это, конечно, достаточно большая новация для турецкой политики, обычно всё объясняется происками внутренних врагов. А внешний фактор звучит таким образом. Эрдоган говорит:

"Мы обеспечим, чтобы Биньямин Нетаньяху сдался, а те, кто причастен к геноциду в Газе, были привлечены к ответственности. Израиль не остановится в Газе, а если не остановится, то в конечном итоге нападёт на Анатолию с её иллюзиями относительно земли обетованной. Мы продолжим поддерживать ХАМАС, который борется за свою независимость на всей земле".

Собственно говоря, где Израиль, а где Анатолия — это такая большая географическая условность. Но тем не менее обвинительный уклон Эрдогана понятен.

А ещё было бы неплохо, если бы он от слов перешёл к делу. Хорошо было бы, если бы Нетаньяху оставил свои попытки отгеноцидить палестинское население в секторе Газа, а те, кто причастен к геноциду, понесли бы заслуженное наказание. Но, как мы понимаем, зависит это всё отнюдь не от Эрдогана.

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