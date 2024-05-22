Никол Пашинян решил побороться за влияние с Армянской Церковью

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне протестов, организованных оппозиционным движением "Тавуш во имя родины", которое возглавил архиепископ Баграт, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь исторически является "агентом влияния".

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

"У армянского народа был опыт, когда они (духовенство) шли в Кесарию (город в Византии, где получили благословение армянские католикосы в раннем Средневековье) и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца", — отметил он, выступая в парламенте.

Монофизитская Армянская апостольская церковь является одним из ключевых элементов армянской идентичности и является суверенной с 451 года, так что обещания Пашиняна "решить вопрос за 3 месяца", когда его в своё время не смогли решить ни арабы, ни персы, ни турки за десять веков мусульманского владычества, просто смешны.

Скорее за 3 месяца решат вопрос с самим Пашиняном, если он будет упорствовать в своём намерении снизить влияние церкви.