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Никол Пашинян решил побороться за влияние с Армянской Церковью

1:14
Мир

На фоне протестов, организованных оппозиционным движением "Тавуш во имя родины", которое возглавил архиепископ Баграт, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь исторически является "агентом влияния".

Никол Пашинян решил побороться за влияние с Армянской Церковью
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

"У армянского народа был опыт, когда они (духовенство) шли в Кесарию (город в Византии, где получили благословение армянские католикосы в раннем Средневековье) и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца", — отметил он, выступая в парламенте.

Монофизитская Армянская апостольская церковь является одним из ключевых элементов армянской идентичности и является суверенной с 451 года, так что обещания Пашиняна "решить вопрос за 3 месяца", когда его в своё время не смогли решить ни арабы, ни персы, ни турки за десять веков мусульманского владычества, просто смешны. 

Скорее за 3 месяца решат вопрос с самим Пашиняном, если он будет упорствовать в своём намерении снизить влияние церкви. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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