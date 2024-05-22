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Президент Йоханнес: Румыния не намерена отправлять войска на Украину

Мир

Румыния не намерена направлять своих военных на Украину, заявил президент Клаус Йоханнис.

Президент Йоханнес: Румыния не намерена отправлять войска на Украину
Фото: flickr.com by Andrei Stroe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По его мнению, прямой военной угрозы для самой Румынии нет. Однако министерство обороны может рассматривать различные сценарии развития событий.

В то же время Румыния всё активнее готовится к аншлюсу Молдавии, чему способствуют и сами власти этого государства, невзирая на протесты населения. Румынские власти публично отрицают идентичность молдавского народа. Этим самым они отрицают, однако, и ключевой элемент собственной идентичности, ибо Румыния является искусственным образованием, созданным на основе слияния княжеств Валахии и Молдавии. И часть Молдавии с центром в городе Яссы действительно принадлежит Румынии. 

Для сравнения отрицать идентичность молдаван в Румынии так же нелепо как в Великобритании отрицать идентичность англичан или шотландцев. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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