Президент Йоханнес: Румыния не намерена отправлять войска на Украину

Румыния не намерена направлять своих военных на Украину, заявил президент Клаус Йоханнис.

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По его мнению, прямой военной угрозы для самой Румынии нет. Однако министерство обороны может рассматривать различные сценарии развития событий.

В то же время Румыния всё активнее готовится к аншлюсу Молдавии, чему способствуют и сами власти этого государства, невзирая на протесты населения. Румынские власти публично отрицают идентичность молдавского народа. Этим самым они отрицают, однако, и ключевой элемент собственной идентичности, ибо Румыния является искусственным образованием, созданным на основе слияния княжеств Валахии и Молдавии. И часть Молдавии с центром в городе Яссы действительно принадлежит Румынии.

Для сравнения отрицать идентичность молдаван в Румынии так же нелепо как в Великобритании отрицать идентичность англичан или шотландцев.