Три европейские страны признали независимость Палестины

Норвегия, Ирландия и Испания признали независимость Палестины

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Норвегия, Ирландия и Испания признали независимость Палестины.

Фото: flickr.com by Joi Ito is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как ожидается, Ирландия и Испания объявят о своём намерении официально признать Палестину как государство. Предполагается, что лидеры этих стран выступят с соответствующими заявлениями в среду утром. Также сообщается, что с аналогичным заявлением выступит и Норвегия.

В Израиле считают, что такое признание может привести к усилению экстремистских настроений и нестабильности в регионе. Израиль отозвал своих послов из этих стран "для получения консультаций".

Решение о признании независимости Палестины должно способствовать умиротворению мусульманской общественности в самих европейских странах, поскольку недовольство мусульман политикой Израиля и его поддержкой со стороны европейских правительств создаёт риски общественной стабильности.