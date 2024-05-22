Три европейские страны признали независимость Палестины

Норвегия, Ирландия и Испания признали независимость Палестины.
Как ожидается, Ирландия и Испания объявят о своём намерении официально признать Палестину как государство. Предполагается, что лидеры этих стран выступят с соответствующими заявлениями в среду утром. Также сообщается, что с аналогичным заявлением выступит и Норвегия.
В Израиле считают, что такое признание может привести к усилению экстремистских настроений и нестабильности в регионе. Израиль отозвал своих послов из этих стран "для получения консультаций".
Решение о признании независимости Палестины должно способствовать умиротворению мусульманской общественности в самих европейских странах, поскольку недовольство мусульман политикой Израиля и его поддержкой со стороны европейских правительств создаёт риски общественной стабильности.
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