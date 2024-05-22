Погиб президент Ирана: кто виновен в крушении вертолета — политолог Газарян

В беседе с URA.RU политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян заявил, что Великобритания может быть причастна к крушению вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, поскольку его политика не соответствовала интересам Запада.
"Его смерть могла бы быть выгодна третьим силам, которые стремятся к дестабилизации. Некоторые мои коллеги предполагают, что это могут быть пробританские структуры. Израиль вряд ли заинтересован в подобных атаках, так как они могут иметь катастрофические последствия", — отметил Газарян.
Эксперт добавил, что Запад был недоволен политическими связями Раиси.
"Он активно укреплял российско-иранские отношения, что привело к активизации Тегерана в ШОС и БРИКС. Также налаживались прочные партнерские отношения с Евразийским экономическим союзом. Этот лидер явно не соответствовал интересам Запада", — подчеркнул политолог.
Газарян также обратил внимание на то, что катастрофа произошла после встречи Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Президент Ирана возвращался с совместного мероприятия с Азербайджаном. Для Ирана важны отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией, аналогично тому, как для России важно постсоветское пространство. Урегулирование сложностей с Азербайджаном не в интересах других игроков, таких как Израиль, но он вряд ли бы пошел на такой риск. Это также не устраивает западные столицы. Силы, способные на подобную операцию, скорее всего, — это Соединенные Штаты или Британия", — пояснил эксперт.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.