Погиб президент Ирана: кто виновен в крушении вертолета — политолог Газарян

Политолог Газарян указал на британский след в крушении вертолета Раиси

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В беседе с URA.RU политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян заявил, что Великобритания может быть причастна к крушению вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, поскольку его политика не соответствовала интересам Запада.

Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

"Его смерть могла бы быть выгодна третьим силам, которые стремятся к дестабилизации. Некоторые мои коллеги предполагают, что это могут быть пробританские структуры. Израиль вряд ли заинтересован в подобных атаках, так как они могут иметь катастрофические последствия", — отметил Газарян.

Эксперт добавил, что Запад был недоволен политическими связями Раиси.

"Он активно укреплял российско-иранские отношения, что привело к активизации Тегерана в ШОС и БРИКС. Также налаживались прочные партнерские отношения с Евразийским экономическим союзом. Этот лидер явно не соответствовал интересам Запада", — подчеркнул политолог.

Газарян также обратил внимание на то, что катастрофа произошла после встречи Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.