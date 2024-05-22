Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, что ночная жара повышает риск инсульта
Лавровое дерево растёт несколько лет. У вас есть все шансы вырастить
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут обойтись друг без друга
Готовим батончики с клюквой и белым шоколадом
Косметика для детей: ключевые аспекты и советы по выбору
В Дагестане заработал завод по производству строительной извести
Эксперт Ходаренок заявил, что ВС РФ должны нанести ВСУ чувствительные поражения
Открыто самое дальнее столкновение чёрных дыр на расстоянии 13 млрд световых лет
"СберСтрахование": 69% россиян планируют отдых на природе этим летом
Погиб президент Ирана: кто виновен в крушении вертолета — политолог Газарян

Политолог Газарян указал на британский след в крушении вертолета Раиси

1:43
Мир

В беседе с URA.RU политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян заявил, что Великобритания может быть причастна к крушению вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, поскольку его политика не соответствовала интересам Запада.

Политолог Газарян указал на британский след в крушении вертолета Раиси
Фото: www.panoramio.com by Алиреза Джавахери is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

"Его смерть могла бы быть выгодна третьим силам, которые стремятся к дестабилизации. Некоторые мои коллеги предполагают, что это могут быть пробританские структуры. Израиль вряд ли заинтересован в подобных атаках, так как они могут иметь катастрофические последствия", — отметил Газарян.

Эксперт добавил, что Запад был недоволен политическими связями Раиси.

"Он активно укреплял российско-иранские отношения, что привело к активизации Тегерана в ШОС и БРИКС. Также налаживались прочные партнерские отношения с Евразийским экономическим союзом. Этот лидер явно не соответствовал интересам Запада", — подчеркнул политолог.

Газарян также обратил внимание на то, что катастрофа произошла после встречи Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Президент Ирана возвращался с совместного мероприятия с Азербайджаном. Для Ирана важны отношения с Азербайджаном, Арменией и Грузией, аналогично тому, как для России важно постсоветское пространство. Урегулирование сложностей с Азербайджаном не в интересах других игроков, таких как Израиль, но он вряд ли бы пошел на такой риск. Это также не устраивает западные столицы. Силы, способные на подобную операцию, скорее всего, — это Соединенные Штаты или Британия", — пояснил эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часове Яре Дмитрий Плотников ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не могут обойтись друг без друга
ВС РФ освободили посёлок Клещеевка, наступление в Часове Яре
Готовим батончики с клюквой и белым шоколадом
Косметика для детей: ключевые аспекты и советы по выбору
В Дагестане заработал завод по производству строительной извести
Эксперт Ходаренок заявил, что ВС РФ должны нанести ВСУ чувствительные поражения
Открыто самое дальнее столкновение чёрных дыр на расстоянии 13 млрд световых лет
"СберСтрахование": 69% россиян планируют отдых на природе этим летом
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Политолог Газарян указал на британский след в крушении вертолета Раиси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников