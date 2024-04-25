Австрия отказала посольству РФ в участии в памятной церемонии

Посольство Российской Федерации в Австрии объявило о том, что им отказано в участии в памятной церемонии, посвященной освобождению нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен.
Согласно сообщению, опубликованному в Телеграм-канале дипмиссии, Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) отказал в принятии официальных делегаций России и Беларуси на традиционных мероприятиях, посвященных 79-летию освобождения концлагеря.
В посольстве отметили, что организации российских соотечественников в Австрии также получили рекомендацию от АКМ воздержаться от участия в мероприятии.
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