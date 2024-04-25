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Песков: поставки ракет США лишь подливают масла в огонь

США усугубляют ситуацию, поставляя дальнобойное оружие Украине

0:51
Мир

Соединенные Штаты продолжают усугублять ситуацию, отправляя дальнемагистральные ракеты в сторону Киева, однако результат спецоперации в Украине уже определен: Россия одержит победу, по словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

США усугубляют ситуацию, поставляя дальнобойное оружие Украине
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Песков, в беседе с Павлом Зарубиным, отметил, что США лишь добавляет масла в огонь. Их действия не изменят хода специальной военной операции. Результат уже намечен, и текущая динамика на передовой это подтверждает.

"Мы одержим победу." — заключил Песков.

Таким образом, он прокомментировал информацию о "тайных поставках дальнемагистральных ракет в Киев".

Фрагмент беседы Павла Зарубина с Дмитрием Песковым опубликован в Telegram-канале журналиста.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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