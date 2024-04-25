Соединенные Штаты продолжают усугублять ситуацию, отправляя дальнемагистральные ракеты в сторону Киева, однако результат спецоперации в Украине уже определен: Россия одержит победу, по словам официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков, в беседе с Павлом Зарубиным, отметил, что США лишь добавляет масла в огонь. Их действия не изменят хода специальной военной операции. Результат уже намечен, и текущая динамика на передовой это подтверждает.
"Мы одержим победу." — заключил Песков.
Таким образом, он прокомментировал информацию о "тайных поставках дальнемагистральных ракет в Киев".
Фрагмент беседы Павла Зарубина с Дмитрием Песковым опубликован в Telegram-канале журналиста.
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