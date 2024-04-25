Президент Франции заявил о необходимости защиты европейских ценностей

Во Франции призывают защитить европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"

Глава Франции, Эммануэль Макрон, призывает отстаивать принципы гуманизма и европейские ценности "от Лиссабона до Одессы".

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Об этом он заявил в своем выступлении в четверг в университете Сорбонна в Париже, где обсуждалось будущее Европы. По мнению президента, быть гражданином Европы — это значит не только проживать на ограниченной территории от Балтийского моря до Средиземного моря или от Атлантического океана до Чёрного моря. Это означает отстаивать концепцию личности, признающей ценности свободы, разума и интеллектуального просвещения превыше всего. В своем выступлении, которое было транслировано на официальном аккаунте президента в соцсетях, он отметил: "От Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы мы разделяем общую позицию по вопросам свободы и справедливости".

Эти слова стали аллюзией к известному высказыванию генерала Шарля де Голля, основывавшему мир на принципах многополярности и "Европе от Атлантики до Урала". В то же время, в 2020 году, выступая на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным, Макрон высказал мнение о необходимости создания новой системы безопасности между ЕС и Россией, говоря о своей вере в "Европу от Лиссабона до Владивостока".