Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посол РФ в Берне: Россия никак не будет участвовать в швейцарском саммите по УКраине
Анастасия Волочкова похвасталась шикарным букетом цветов
Кинологи рассказали, как правильно выгуливать собаку весной
Дубинский: решение Киева толкнет украинцев на поиск политубежища
Автоэксперт Емелькин: автомобилю можно вернуть блеск при помощи абразивной глины
Россия вышлет двух литовских дипломатов в ответ на действия Литвы
Инфекционист Малышев: супербактерии-мутанты с МКС не станут причиной новой пандемии
Негативные эффекты филлеров для лица: что важно знать перед процедурой
Тренер Гаджиев: у "Краснодара" есть шанс на чемпионство в случае ошибки "Зенита"
Президент Франции заявил о необходимости защиты европейских ценностей

Во Франции призывают защитить европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"

Мир

Глава Франции, Эммануэль Макрон, призывает отстаивать принципы гуманизма и европейские ценности "от Лиссабона до Одессы".

Во Франции призывают защитить европейские ценности "от Лиссабона до Одессы"
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Об этом он заявил в своем выступлении в четверг в университете Сорбонна в Париже, где обсуждалось будущее Европы. По мнению президента, быть гражданином Европы — это значит не только проживать на ограниченной территории от Балтийского моря до Средиземного моря или от Атлантического океана до Чёрного моря. Это означает отстаивать концепцию личности, признающей ценности свободы, разума и интеллектуального просвещения превыше всего. В своем выступлении, которое было транслировано на официальном аккаунте президента в соцсетях, он отметил: "От Парижа до Варшавы и от Лиссабона до Одессы мы разделяем общую позицию по вопросам свободы и справедливости".

Эти слова стали аллюзией к известному высказыванию генерала Шарля де Голля, основывавшему мир на принципах многополярности и "Европе от Атлантики до Урала". В то же время, в 2020 году, выступая на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным, Макрон высказал мнение о необходимости создания новой системы безопасности между ЕС и Россией, говоря о своей вере в "Европу от Лиссабона до Владивостока".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Выращивание огурцов в опилках
Белый плюс неоновый: Александра Калошина о самых модных тенденциях свадебной моды
Прямые рейсы в Шанхай доступны из Владивостока
Главврач Осипов: занос инфекции вполне возможен
MNRAS: фиолетовый цвет может указывать на наличие жизни на иных мирах
Топ-10 стран с самым высоким уровнем зарплаты
Александра Урсуляк заверила, что выплатит долг в размере 86 тысяч рублей
Лица старше 50 лет чаще всего страдают от этого заболевания
Спикер армянского парламента обвинил Россию в отношении к Армении как к губернии
Ксения Собчак показала фото с тусовки из прошлого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников