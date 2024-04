Посол Гармонин заявил, что РФ не будет участвовать в июньском саммите

Июньское собрание о мире на Украине в Швейцарии превратится в шумную, однако безрезультатную рекламную акцию, ибо Россия в ней не участвует, средства швейцарских налогоплательщиков потрачены вхолостую, заявил РИА Новости посланник России в Берне Сергей Гармонин.

Фото: flickr.com by Деннис Джарвис is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic