Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, как правильно выгуливать собаку весной
Дубинский: решение Киева толкнет украинцев на поиск политубежища
Автоэксперт Емелькин: автомобилю можно вернуть блеск при помощи абразивной глины
Россия вышлет двух литовских дипломатов в ответ на действия Литвы
Инфекционист Малышев: супербактерии-мутанты с МКС не станут причиной новой пандемии
Негативные эффекты филлеров для лица: что важно знать перед процедурой
Тренер Гаджиев: у "Краснодара" есть шанс на чемпионство в случае ошибки "Зенита"
Берлинская: ВСУ в разы отстает от России в вопросах оснащения подразделений РЭБ
Как приготовить заправку для греческого салата
Посол Гармонин заявил, что РФ не будет участвовать в июньском саммите

Посол РФ в Берне: Россия никак не будет участвовать в швейцарском саммите по УКраине

Мир

Июньское собрание о мире на Украине в Швейцарии превратится в шумную, однако безрезультатную рекламную акцию, ибо Россия в ней не участвует, средства швейцарских налогоплательщиков потрачены вхолостую, заявил РИА Новости посланник России в Берне Сергей Гармонин.

Посол РФ в Берне: Россия никак не будет участвовать в швейцарском саммите по УКраине
Фото: flickr.com by Деннис Джарвис is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Гармонина, без участия России любые обсуждения о урегулировании на Украине лишены смысла и лишены перспектив. "Документы" и "заявления" после любых мероприятий без участия России мы будем считать фрагментарными и лишенными ценности для инициации настоящих мирных переговоров. Итак, встреча на горе Бюргеншток окажется громкой, но бесполезной рекламной акцией, бесполезным расходом средств швейцарских налогоплательщиков без конкретных результатов для мирного урегулирования.

Швейцария устроит 15-16 июня мирное собрание по Украине неподалеку от города Люцерн. Россия в нем не участвует. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее доложил РИА Новости, что Швейцария не выслала России приглашения на участие в саммите по Украине, и Москва не будет присутствовать в этом случае. Он дополнил, что выдвигаемая организаторами идея мирного собрания является для России неприемлемой, потому что "речь идет о новой попытке протолкнуть неэффективную "формулу мира", не учитывающую интересы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предварительно подтвердил, что переговорный процесс о Украине без участия России лишен смысла, нужно понять, о каком плане по миру идет речь на саммите в Швейцарии.

Москва неоднократно отмечала, что готова к переговорам, однако Киев законодательно запретил их. Запад призывает Россию к переговорам, на которые Москва согласна, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, главным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, единственно возможное в настоящий момент это военным способом. Как было объявлено в Кремле, ситуация на Украине может переместиться в мирный русел, если учесть фактическую обстановку и новые реалии, все запросы Москвы известны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Выращивание огурцов в опилках
Белый плюс неоновый: Александра Калошина о самых модных тенденциях свадебной моды
Прямые рейсы в Шанхай доступны из Владивостока
Главврач Осипов: занос инфекции вполне возможен
MNRAS: фиолетовый цвет может указывать на наличие жизни на иных мирах
Топ-10 стран с самым высоким уровнем зарплаты
Александра Урсуляк заверила, что выплатит долг в размере 86 тысяч рублей
Лица старше 50 лет чаще всего страдают от этого заболевания
Спикер армянского парламента обвинил Россию в отношении к Армении как к губернии
Ксения Собчак показала фото с тусовки из прошлого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников