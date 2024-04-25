Посол Гармонин заявил, что РФ не будет участвовать в июньском саммите

Посол РФ в Берне: Россия никак не будет участвовать в швейцарском саммите по УКраине

Июньское собрание о мире на Украине в Швейцарии превратится в шумную, однако безрезультатную рекламную акцию, ибо Россия в ней не участвует, средства швейцарских налогоплательщиков потрачены вхолостую, заявил РИА Новости посланник России в Берне Сергей Гармонин.

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По словам Гармонина, без участия России любые обсуждения о урегулировании на Украине лишены смысла и лишены перспектив. "Документы" и "заявления" после любых мероприятий без участия России мы будем считать фрагментарными и лишенными ценности для инициации настоящих мирных переговоров. Итак, встреча на горе Бюргеншток окажется громкой, но бесполезной рекламной акцией, бесполезным расходом средств швейцарских налогоплательщиков без конкретных результатов для мирного урегулирования.

Швейцария устроит 15-16 июня мирное собрание по Украине неподалеку от города Люцерн. Россия в нем не участвует. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее доложил РИА Новости, что Швейцария не выслала России приглашения на участие в саммите по Украине, и Москва не будет присутствовать в этом случае. Он дополнил, что выдвигаемая организаторами идея мирного собрания является для России неприемлемой, потому что "речь идет о новой попытке протолкнуть неэффективную "формулу мира", не учитывающую интересы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предварительно подтвердил, что переговорный процесс о Украине без участия России лишен смысла, нужно понять, о каком плане по миру идет речь на саммите в Швейцарии.

Москва неоднократно отмечала, что готова к переговорам, однако Киев законодательно запретил их. Запад призывает Россию к переговорам, на которые Москва согласна, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, главным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, единственно возможное в настоящий момент это военным способом. Как было объявлено в Кремле, ситуация на Украине может переместиться в мирный русел, если учесть фактическую обстановку и новые реалии, все запросы Москвы известны.