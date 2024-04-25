Депутат Рады заявил, что решение о консульских услугах обернется Киеву

Дубинский: решение Киева толкнет украинцев на поиск политубежища

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Депутат Верховной ради Александр Дубинский, находящийся в Украине под стражей по подозрению в государственной измене, заявил, что отказ украинских властей предоставлять консульские услуги для граждан, находящихся за рубежом, является прямым способом для них получения политического убежища.

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Ранее МИД Украины направил документ с требованием руководителям украинских заграничных дипломатических учреждений о приостановке с 23 апреля всех консульских действий в отношении граждан Украины призывного возраста, за исключением — выдачи удостоверения личности для возвращения на территорию Украины, сообщали местные СМИ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил прекращение предоставления консульских услуг украинским военнообязанным мужчинам, находящимся за рубежом. Согласно постановлению правительства Украины, опубликованному украинским изданием "Страна" 24 апреля, военнообязанные граждане мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского, говорится, что отказ от предоставления консульских услуг для граждан Украины за рубежом — это попытка отвергнуть собственных граждан и открыть прямую дорогу для миллионов украинцев на получение политического убежища.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации в стране, который вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах в течение 60 дней с даты вступления закона в силу. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также будет отправлена повестка. Повестка будет считаться врученной даже в случае, если призывник не увидел ее лично: датой "вручения" будет считаться дата, когда в документе был поставлен штамп о невозможности личной передачи.

В законопроекте говорится, что военнообязанные должны всегда носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкомата или полиции. Уклонисты могут лишиться права управления автомобилем. Даты демобилизации не указаны в документе, что вызвало недовольство у некоторых депутатов. С 24 февраля 2022 года в Украине введен режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения запрещен.