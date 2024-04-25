В Армении заявили, что Россия относится к стране как к губернии

Спикер армянского парламента обвинил Россию в отношении к Армении как к губернии

1:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о реакции российских парламентариев на ситуацию в Украине гласит, что Россия продолжает относиться к Армении как к губернии.

Фото: flickr.com by Alexanyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Прежде Симонян называл конфликт в Украине "вторжением", говоря о том, что Ереван поддерживает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии и Кипра. Информация о выступлении была опубликована парламентской пресс-службой на конференции председателей парламентов стран-членов ЕС в Испании.

Валентина Матвиенко, представляющая Совфед, предложила обратиться к народному собранию Армении за разъяснениями относительно высказываний Алена Симоняна о России. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин направил письмо в Национальное Собрание Армении с просьбой пояснить антироссийские замечания Симоняна.

Симонян отметил перед журналистами, что российские парламентарии не признают независимость Армении, она для них все еще остается провинцией. По его словам, в своем выступлении он не высказывал ничего нового.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что главной целью является защита людей, которые уже восемь лет подвергаются геноциду и насилию со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что подобная операция является необходимой, поскольку России не оставалось другого выбора, угрозы в области безопасности создали ситуацию, в которой альтернативных действий не было.