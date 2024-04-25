В Польше судят гражданина РФ по делу о "шпионаже"

Польский суд ведет процесс над гражданином России, обвиняемом в шпионаже

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Гражданина из Российской Федерации приговорили в Польше к 2,5 годам заключения по обвинению в шпионаже, как сообщает Окружной суд в Гданьске.

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В пресс-релизе отмечается, что 16 апреля 2024 года Гданьский окружной суд вынес приговор гражданину России, обвиняемому в шпионской деятельности в пользу российской разведки, и троим гражданам Польши за коррупционные преступления.

Уточняется, что обвиняемому в шпионаже россиянину суд назначил наказание в размере 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Двое обвиняемых в коррупционных преступлениях получили условные сроки лишения свободы на 1 и 2 года соответственно, а третьего — оштрафовали.

Сообщается, что осужденный гражданин России проживал в Польше много лет и занимался законным бизнесом.

Участвуя в активностях групп исторической реконструкции, он устанавливал и поддерживал связи, включая социальные, с военнослужащими Вооруженных сил Польши, что использовалось в его деятельности во благо российской разведки.

Прокуратура сообщает, что его "шпионская деятельность" "была направлена на воинские части на северо-востоке Польши"