Временно поверенная в дела Латвии в РФ была вызвана в МИД

Временно поверенную по делам Литвы в РФ Даце Рутку вызвали в МИД РФ

Временная поверенная по делам Латвии в Российской Федерации Даце Рутка была приглашена в Министерство иностранных дел РФ в четверг, как передает корреспондент информационного агентства РИА Новости.

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Автомобиль дипломата только что припарковался у здания российского ведомства внешних дел.

В конце марта текущего года МИД Латвии объявил сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата. Было уведомлено о необходимости покинуть страну до 10 апреля.