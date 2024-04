Временно поверенная в дела Латвии в РФ была вызвана в МИД

Временная поверенная по делам Латвии в Российской Федерации Даце Рутка была приглашена в Министерство иностранных дел РФ в четверг, как передает корреспондент информационного агентства РИА Новости.

