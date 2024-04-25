Временно поверенная в дела Латвии в РФ была вызвана в МИД

Временная поверенная по делам Латвии в Российской Федерации Даце Рутка была приглашена в Министерство иностранных дел РФ в четверг, как передает корреспондент информационного агентства РИА Новости.
Автомобиль дипломата только что припарковался у здания российского ведомства внешних дел.
В конце марта текущего года МИД Латвии объявил сотрудника российской дипмиссии персоной нон грата. Было уведомлено о необходимости покинуть страну до 10 апреля.
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