Эммануэля Макрона критикуют за громкие высказывания по Украине

Bloomberg: Президент Франции подвергается критике за "громкие и пустые высказывания"

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Президента Франции Эммануэль Макрона часто осуждают за громкие высказывания, которые не всегда приводят к конкретным решениям, включая ситуацию на Украине, передает агентство Блумберг, со ссылкой на мнения чиновников и дипломатов.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

В то время как признают Макрона за его анализ европейских проблем, его критикуют за громкие заявления, которые не всегда приносят результат. Считается, что он предпочитает показную дипломатическую координацию с партнерами по ЕС, а не тихие переговоры, — сообщает агентство.

Блумберг также отмечает, что Макрон уже ошибался в своих попытках разрешить украинский кризис, явно переоценив свои возможности по влиянию на Россию.

Не названный французский дипломат подчеркнул, что опыт и контакты Макрона свидетельствуют о его способности защищать интересы Европы, однако необходимо, чтобы идеологические победы президента превращались в конкретные действия.

Ранее в интервью украинским телеканалам Макрон заявил, что Франция предложит прекратить огонь во время проведения Олимпийских игр в Париже.

В феврале Макрон объявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для пристального наблюдения" — поставок Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия.

Он также обещал, что Франция сделает все возможное, чтобы Россия "не победила в этой войне". По его мнению, лидеры западных стран обсудили возможность направить войска в Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего не исключено". На встрече с лидерами оппозиции в начале марта Макрон подтвердил, что у Франции "нет ограничений и неприкосновенных линий" в вопросе помощи Украине.