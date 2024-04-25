Постоянный наблюдатель Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулианн Смит отметила в беседе с изданием Politico, что Китай не является нейтральной стороной в противостоянии на Украине.
КНР не имеет права утверждать, что она абсолютно нейтральная сторона в вопросе конфликта на Украине, по мнению Смит, Китай поддерживает Россию.
Соединенные Штаты якобы наблюдают рост поставок китайских товаров в Россию различного назначения, при этом Смит признала, что они могут использоваться не только в военных, но и в гражданских целях, передает пресса. По ее мнению, среди прочего, речь идет о поставках микроэлектроники, беспилотных летательных аппаратов и нитроцеллюлозы.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США разрабатывают финансовые ограничения для некоторых китайских банков с целью давления на Пекин для прекращения коммерческого сотрудничества с Россией из-за опасений, что торговля с Китаем укрепит военную мощь РФ, что позволит ей одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
В Министерстве Иностранных Дел Китая неоднократно заявляли, что Китай против незаконных односторонних экономических ограничений США, КНР и Россия имеют право развивать торгово-экономическое сотрудничество, которое не должно ограничиваться. Китай призывал США прекратить политизацию и использование экономических и технологических вопросов в качестве инструментов и оружия". Пекин говорил, "Китай предпримет необходимые шаги для защиты законных прав и интересов китайских компаний".
Экономическое сотрудничество Москвы и Пекина непосредственно связано с борьбой за справедливый мировой порядок, Москва и Пекин будут продолжать бороться за демократизацию международных экономических взаимосвязей, где не будет места санкционной политике Запада, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.