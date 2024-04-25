США обвинили Китай в выборе стороны в конфликте на Украине

Постпред США при НАТО заявила, что Китай не придерживается нейтралитета в конфликте

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Постоянный наблюдатель Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулианн Смит отметила в беседе с изданием Politico, что Китай не является нейтральной стороной в противостоянии на Украине.

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КНР не имеет права утверждать, что она абсолютно нейтральная сторона в вопросе конфликта на Украине, по мнению Смит, Китай поддерживает Россию.

Соединенные Штаты якобы наблюдают рост поставок китайских товаров в Россию различного назначения, при этом Смит признала, что они могут использоваться не только в военных, но и в гражданских целях, передает пресса. По ее мнению, среди прочего, речь идет о поставках микроэлектроники, беспилотных летательных аппаратов и нитроцеллюлозы.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США разрабатывают финансовые ограничения для некоторых китайских банков с целью давления на Пекин для прекращения коммерческого сотрудничества с Россией из-за опасений, что торговля с Китаем укрепит военную мощь РФ, что позволит ей одержать победу над Украиной в "войне на истощение".

В Министерстве Иностранных Дел Китая неоднократно заявляли, что Китай против незаконных односторонних экономических ограничений США, КНР и Россия имеют право развивать торгово-экономическое сотрудничество, которое не должно ограничиваться. Китай призывал США прекратить политизацию и использование экономических и технологических вопросов в качестве инструментов и оружия". Пекин говорил, "Китай предпримет необходимые шаги для защиты законных прав и интересов китайских компаний".

Экономическое сотрудничество Москвы и Пекина непосредственно связано с борьбой за справедливый мировой порядок, Москва и Пекин будут продолжать бороться за демократизацию международных экономических взаимосвязей, где не будет места санкционной политике Запада, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров.