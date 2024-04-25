Гагаузский парламент призвал Кишинев не вмешиваться в работу СМИ

Парламент Гагаузии призвал Кишинев прекратить давление на СМИ в регионе

2:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Парламент Автономии Гагаузии в составе Молдовы призвал правительство в Кишиневе прекратить воздействие на средства массовой информации в данном регионе, в частности на общественный телеканал GRT.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В феврале орган, ответственный за регулирование средств массовой информации в Молдове — Совет по телевидению и радиовещанию (СТР), контролировал вещание гагаузского общественного телеканала. GRT активно освещал местные события, посвященные десятилетию проведения референдумов в Гагаузии о вступлении в ЕАЭС. По итогам проверки журналистских материалов, СТР пришел к выводу, что деятельность GRT якобы представляет угрозу национальной безопасности страны. Кроме того, руководству телеканала были предъявлены претензии из-за трансляции программ кишиневского канала Primul in Moldova ("Первый в Молдове"), который был подвергнут санкциям Службы информации и безопасности (СИБ).

Народное собрание, иначе говоря, парламент Гагаузии, отстаивает необходимость защиты свободы прессы и независимости средств массовой информации. В их заявлении, опубликованном на сайте верховного законодательного органа автономии, отмечается необходимость немедленного прекращения любых форм давления и вмешательства в работу гагаузского телевидения. Также требуется проведение независимого расследования всех инцидентов, связанных с нападениями на независимые средства массовой информации.

По требованию СИБ были приостановлены лицензии оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV в Молдове, которые, по их мнению, необъективно освещали события в стране и на Украине. Кроме того, ряд российских СМИ был запрещен в Молдове.

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, где победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдовы назвали антиконституционной в июне, обвинив в сотрудничестве с Россией. Президент Молдовы до сих пор не утвердила гуцул членом правительства Молдовы, хотя такое требование предъявляет законодательство страны.

Гагаузия расположена на юге Молдовы и традиционно выступает за приближение к России, в то время как Кишинев ориентируется на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии был проведен референдум по вопросу определения внешней политики страны, где более 98% участников высказались за интеграцию Молдовы в Таможенный союз.