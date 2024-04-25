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Посольство РФ в Италии призвало страну посмотреть на деятельность Киева

Посольство РФ в Риме напомнило МИД Италии о "заслугах" Киева

2:12
Мир

Представительство Российской Федерации в Риме попросило Министерство иностранных дел Италии обратить внимание на деятельность лиц, принадлежащих к украинским властям, совершающих акты терроризма в своей стране и в России.

Посольство РФ в Риме напомнило МИД Италии о "заслугах" Киева
Фото: Марш УПА-2012 by «ВО Свобода»'s Picasa Gallery is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Они напомнили ведомству о жестокости бандеровцев в период Второй мировой войны, как отмечается в заявлении дипломатической миссии в социальных сетях.

Представительство обратило внимание на высказывание главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни, который в интервью римской газете Messaggero в честь Дня освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации "сравнил украинских бойцов с итальянскими партизанами и солдатами армий антигитлеровской коалиции". Таяни выразил желание видеть украинские флаги на праздничных шествиях в честь освобождения Италии, отметив, что украинцы "также борются за свободу".

"Уж кому как не главе итальянского внешнеполитического ведомства следовало бы знать, что адепты нынешнего киевского режима, пришедшие к власти в 2014 году в результате кровавого госпереворота, выступают идейными наследниками и политическими последователями лидера националистического движения Степана Бандеры и его приспешников, сотрудничавших с гитлеровцами в годы Второй мировой войны", — заявили в посольстве.

В посольстве заявили, что МИДу Италии необходимо обратить внимание на нынешнюю деятельность этих так называемых "борцов за свободу", которые по своим действиям напоминают о худших традициях бандеровщины.

"Они уже совершили десятки терактов в своей стране и продолжают распространять страх на территории России, включая нападения на философов, писателей, журналистов, политиков и ни в чем не повинных мирных граждан", — говорится в заявлении посольства, которое также призвало Рим "раскрыть глаза на то, что творят украинские националисты и на итальянской территории", — говорится в публикации посольства РФ.

В заявлении посольства, также призвало Рим "раскрыть глаза на то, что творят украинские националисты и на итальянской территории".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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