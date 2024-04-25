Во Франции призвали ЕС показать, что они не являются вассалами США

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Президент Франции заявил, что ЕС необходимо показать военную независимость от Америки

1:13
Мир

Европейскому союзу требуются партнерства с третьими государствами, он должен продемонстрировать, что не является подчиненным Соединенным Штатам, в частности в сфере обороны, заявил глава Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции заявил, что ЕС необходимо показать военную независимость от Америки
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Макрон подчеркнул, что ЕС необходимо разработать "новую концепцию обороны" и стратегию безопасности, которая основывается также на дипломатии.

По словам Макрона, ЕС в ближайшие годы необходимо дополнить этот "военный альянс Европы", развитие в сфере обороны и продолжить развивать партнерства с третьими странами.

"Построить Европу, способную доказать, что она никогда не была подопечным США и что она способна общаться со всеми уголками мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой, и не только в рамках экономических соглашений", — сообщил Макрон во время презентации в Сорбонне, транслированной в официальном аккаунте президента в социальной сети.

Он подчеркнул, что Европе необходимо продемонстрировать, что она не только "крайний западный регион" и что ЕС "против двухполярной противостояния, которое все более распространяется на различных континентах".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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