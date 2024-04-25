Во Франции призвали ЕС показать, что они не являются вассалами США

Европейскому союзу требуются партнерства с третьими государствами, он должен продемонстрировать, что не является подчиненным Соединенным Штатам, в частности в сфере обороны, заявил глава Франции Эммануэль Макрон.
Макрон подчеркнул, что ЕС необходимо разработать "новую концепцию обороны" и стратегию безопасности, которая основывается также на дипломатии.
По словам Макрона, ЕС в ближайшие годы необходимо дополнить этот "военный альянс Европы", развитие в сфере обороны и продолжить развивать партнерства с третьими странами.
"Построить Европу, способную доказать, что она никогда не была подопечным США и что она способна общаться со всеми уголками мира: с развивающимися странами, с Африкой, Латинской Америкой, и не только в рамках экономических соглашений", — сообщил Макрон во время презентации в Сорбонне, транслированной в официальном аккаунте президента в социальной сети.
Он подчеркнул, что Европе необходимо продемонстрировать, что она не только "крайний западный регион" и что ЕС "против двухполярной противостояния, которое все более распространяется на различных континентах".
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