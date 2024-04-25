В Белоруссии заявили о планах оппозиции привлечь НАТО

Представители оппозиции из Беларуси, покинувшие страну, стремятся захватить определенный район на территории государства, провозгласить там новое руководство и привлечь в данную область военные силы стран-членов НАТО, заявил в четверг глава государства Беларусь Александр Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, оппозиция хочет захватить один из районов — Кобринский район.
Лукашенко не понимает, почему выбор пал именно на него, "он ведь не при границе". Лукашенко так же уточнил, что оппозиция собирается провозгласить независимость захваченного района и обратиться к НАТО, с целью привлечения их вооруженного контингента.
Александр Лукашенко заявил об этом, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Собрание проходит в новом здании Республики в центре Минска. Предполагается, что на собрании ВНС в четверг будет принято решение относительно утверждения проектов новой военной доктрины и концепции национальной безопасности Беларуси.
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