Постпред РФ при ООН завил, что Газе необходимо прекращение огня

Небензя: без прекращения огня в Газе оказание помощи населению невозможно

Адекватное предоставление гуманитарной помощи жителям сектора Газа невозможно в условиях сохранения боевых действий в этой области. Такие слова прозвучали среди недавнего заявления Василия Небензи, постоянного представителя России в ООН.

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По мнению Небензи, ситуация, где Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа с поддержкой США, делает невозможным адекватное предоставление помощи местному населению. Он подчеркнул очевидность этого факта.

В своих высказываниях Небензя также выразил удивление тем, что гуманитарные работники, не имеющие оружия, вынуждены сталкиваться с вооруженными силами. Требовать от них гибнуть под ударами в таких условиях нечеловечно, особенно учитывая беспомощность Совета перед Израилем.

Дипломат России добавил, что он хотел бы верить в возможность изменения ситуации к лучшему благодаря новому механизму по доставке гуманитарной помощи. Однако он признал, что это будет трудно в условиях интенсивных военных действий и операций по ликвидации оппозиции.

Небензя также обратил внимание на факт, что израильские поселенцы вторгаются в палестинские поселения, совершают убийства и поджоги. Подобная ситуация создает опасность для гуманитарных работников, которые могут погибнуть в результате таких действий. Механизм "единого окна", предложенный в рамках решения проблемы, скорее всего не окажет на них реального влияния в таких условиях, подытожил Небензя.