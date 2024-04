Постпред РФ при ООН завил, что Газе необходимо прекращение огня

Адекватное предоставление гуманитарной помощи жителям сектора Газа невозможно в условиях сохранения боевых действий в этой области. Такие слова прозвучали среди недавнего заявления Василия Небензи, постоянного представителя России в ООН.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International