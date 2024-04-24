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Франция готовит новые санкции против РФ

Франция на фоне выборов в ЕК призывает Евросоюз ввести новые санкции в отношении РФ

3:16
Мир

За несколько недель до предстоящих выборов в Европарламенте Франция призвала Евросоюз ввести новые ограничения против физических и юридических лиц, обвиняемых в причастности к предполагаемой российской кампании по дезинформации и вмешательству в выборы. Эту информацию передает агентство Блумберг, ссылаясь на предварительный вариант документа.

Франция на фоне выборов в ЕК призывает Евросоюз ввести новые санкции в отношении РФ
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В прошлом РФ неоднократно отвергала обвинения со стороны Запада во вмешательстве и дезинформации, называя их необоснованными.

Запланированные выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня, после чего состав Еврокомиссии обновится, а новый председатель Евросовета будет назначен.
В сообщении агентства отмечается, что "Франция предлагает Европейскому союзу ввести новые санкции, направленные против деятельности России по дезинформации и вмешательству в выборы по всему миру".

По информации Блумберг, этому предложению уже высказали поддержку Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.

Инсайдеры агентства отмечают, что европейские чиновники особенно встревожены предстоящими выборами в ЕС в июне из-за увеличившегося объема контента, распространяемого в социальных сетях и предполагаемо содержащего дезинформацию по сравнению с пятью годами назад.
Штаб главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ищет переизбрание, признает возможную угрозу, обсужденную на этой неделе с президентом США Джо Байденом, по данным агентства.
Один из источников Блумберг сообщил, что обсуждались вопросы дезинформации и потенциального вмешательства в выборы в разговорах между главой Европарламента Робертой Метсолой и европейскими лидерами.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден предварительно заявила, что Бельгия, текущий председатель Совета ЕС, активировала механизм IPCR в предвидении политического кризиса из-за опасений Брюсселя относительно возможного иностранного вмешательства в выборы в Европарламент.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ранее сообщал о проверке заявлений о предполагаемых попытках России вмешаться в европейские выборы с целью поддержки определенных кандидатов. Однако он не представил конкретных фактов вмешательства и не назвал политиков, сотрудничавших с РФ.

Сославшись на информацию спецслужб, премьер высказал предположение, что Россия пытается поддержать выбор некоторых неопределенных "пророссийских кандидатов" в Европарламенте, которые предположительно затем займутся уменьшением поставок оружия в Украину. РФ многократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других стран, называя их необоснованными.

Ранее Европарламент сталкивался с большими скандалами по предполагаемому вмешательству со стороны стран, таких как Катар, Марокко и Мавритания, но по результатам расследований не было вынесено никаких судебных решений. Ничего не было предпринято против стран, обвиняемых в попытках повлиять на Европарламент.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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