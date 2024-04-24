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Россия внесет проект резолюции по оружию в космосе в СБ ООН

РФ представит СБ ООН проект резолюции по оружию массового уничтожения в космосе

1:13
Мир

Россия в ближайшее время представит в Совете Безопасности ООН свою инициативу по проблеме оружия массового уничтожения в космосе, в которой будут учтены результаты обсуждения документа США и Японии, а также разработки, приемлемые для большинства стран-участниц ООН, сообщили в Министерстве Иностранных Дел России.

РФ представит СБ ООН проект резолюции по оружию массового уничтожения в космосе
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции от США и Японии о запрете размещения оружия массового уничтожения в космосе. В МИД РФ пояснили, что блокировка была вызвана игнорированием предложенных Россией поправок, а также попыткой США создать новые международные обязательства в области космической безопасности через использование Совета Безопасности.

Согласно комментарию, опубликованному на веб-сайте МИД РФ, Россия в скором времени представит собственный проект резолюции СБ ООН. Он учтет результаты американо-японского документа и прочие идеи, принятые подавляющем числом государств-член ООН, которые относятся к данной теме. РФ надеется на поддержку со стороны Совета Безопасности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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