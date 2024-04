Россия внесет проект резолюции по оружию в космосе в СБ ООН

Россия в ближайшее время представит в Совете Безопасности ООН свою инициативу по проблеме оружия массового уничтожения в космосе, в которой будут учтены результаты обсуждения документа США и Японии, а также разработки, приемлемые для большинства стран-участниц ООН, сообщили в Министерстве Иностранных Дел России.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic