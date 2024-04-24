Лукашенко: НАТО готовилось к интервенции в Белоруссию

Президент Белоруссии заявил, что НАТО готовилось к интервенции в Белоруссию

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Во время протестов против режима в Минске в НАТО радовались и готовились к возможной вмешательству на западе Белоруссии, высказал Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Лукашенко отметил, что в тот момент за Белоруссией все внимательно наблюдали.

"Оценивали ситуацию в Белоруссии и задавались вопросом, какая же будет последняя глава этой истории? Чего не хватает жителям этой страны? Некоторые смотрели с оптимизмом, а в НАТО уже готовились к возможной военной акции на западе страны, как минимум. Они рассчитывали на хаос и стремительное вторжение. Была бы нестяжательность и доблесть настоящих патриотов, мы могли бы потерять свою страну", — отметил президент.

В Минске в настоящее время проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом правовом статусе. Предполагается, что на собрании будут приняты решения относительно одобрения концепций новой военной доктрины и стратегии национальной безопасности Белоруссии.