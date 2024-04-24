В США заявили, что попытка ослабить Россию нанесла урон по престижу Америки и НАТО

Экс-советник Пентагона: Попытки ослабить Россию нанесли "удар" по НАТО и США

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Попытки американского правительства уничтожить Россию привели к уменьшению престижа США и НАТО, заявил бывший консультант Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для журнала American Conservative.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Макгрегора, стратегия Вашингтона по отношению к Москве сводилась к тому, чтобы альянс оказывал экономическое, дипломатическое и военное давление на Россию с целью причинить ей неисправимый ущерб и нарушить ее власть.

Эксперт подчеркнул, что нереалистичный подход США не дал необходимых результатов, и теперь не пострадала Россия, а НАТО.

В настоящее время Вашингтону стоит размышлять о том, насколько разумно начинать новую дорогостоящую холодную войну, поскольку ресурсы Соединенных Штатов не бесконечны, заключил Макгрегор. На Западе часто высказывают опасения относительно возможности возникновения открытого вооруженного конфликта между альянсом и Россией.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является угрозой, не угрожает никому, но будет следить за действиями, которые могут потенциально нанести ущерб ее интересам. Так, в последние годы Россия отмечает увеличение активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность и описывает ее как "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно высказывала свою тревогу по поводу увеличения военной мощи альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли, что Россия готова к диалогу с НАТО на взаимовыгодных условиях, однако Запад должен отказаться от стратегии милитаризации континента.