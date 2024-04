Спецслужбы США разрабатывают план на случай заключения Дональда Трампа в тюрьму

Источники в американских спецслужбах поделились с журналистами ABC New York Times деталями плана на случай заключения Дональда Трампа в тюрьму.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic