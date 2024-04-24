Спецслужбы США разрабатывают план на случай заключения Дональда Трампа в тюрьму

Американские СМИ: заключение Трампа станет кошмаром для службы охраны

Источники в американских спецслужбах поделились с журналистами ABC New York Times деталями плана на случай заключения Дональда Трампа в тюрьму.

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По совокупности преступлений экономического характера, в том числе за выплаты порноактрисе за сокрытие порочащей репутацию информации и другие не очевидные для российского наблюдателя правонарушения экс-президента и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа могут посадить в тюрьму (ему может грозить до 136 лет). Это станет беспрецедентным вызовом для службы охраны, которая работает и с действующими, и с бывшими президентами, "логистическим кошмаром" для неё.

Безусловно, Трамп должен будет содержаться отдельно, его еду и вещи должны будут проверять службы личной охраны. Однако и, находясь в заключении, Трамп не потеряет активного избирательного права. То есть он может продолжать баллотироваться в президенты и выиграть выборы.

Исполнение президентских обязанностей в условиях тюремного заключения теоретически возможно, но на практике почти немыслимо. Однако американские законы, допускающие сроки до 100 лет за выплаты проституткам, допускают и возможность для осужденного и отбывающего тюремный срок возглавлять американское государство.

"Dura lex sed lex".