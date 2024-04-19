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В США заявили, что Россия, Китай и Иран создали "Ось зла"

Джонсон: Россия входит в новую "Ось зла"

2:13
Мир

Член Палаты представителей Конгресса США член партии республиканцев, Майк Джонсон, утверждает, что Россия, Китай и Иран являются "Осью зла".

Джонсон: Россия входит в новую "Ось зла"
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

По мнению Джонсона, Россия, Китай и Иран вновь претендуют на роль "Оси зла". Он добавил, что многие на Западе придерживаются такого мнения. 

Об этом он заявил журналистам на Капитолийском холме после того, как законопроекты о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню, о конфискации замороженных активов РФ и о введении дополнительных санкций в отношении КНР были приняты на процедурном голосовании в Палате представителей.

"Это лучший результат, который мы можем получить в текущих обстоятельствах для выполнения этих важных обязательств," — подчеркнул Джонсон. Он имел в виду комплекс упомянутых законопроектов. Согласно спикеру, который предложил разделить дотации на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, ему пришлось поступить так из-за того, что законодатели в Палате представителей могли получить на голосование ту версию законопроекта о дополнительных средствах для Украины, Израиля и Тайваня, которую ранее принял Сенат Конгресса, обойдя его стороной. Джонсон убежден, что версия документа, принятая Сенатом, гораздо менее соответствует интересам Республиканской партии США, находящейся в настоящее время в оппозиции.

Понятие "Оси зла" ввел в обиход американской политики в 2002 году президент США Джордж Буш-младший, занимающий тогда эту должность. Он включил в этот список государства Иран, Ирак и КНДР. Даже в самой Америке многие политики и дипломаты до сих пор критикуют Буша-младшего за использование этого термина.

Помимо 52-летнего Джонсона, попытку возродить фразу "Оси зла" предпринял недавний лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса, 82-летний Митч Макконнелл. В своем интервью телеканалу CBS он назвал такие страны как Китай, Россия, Северную Корею и Иран.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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