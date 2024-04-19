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Страна: В Киеве начали составлять домовые списки для военкомов

На Украине стали составлять домовые списки военнообязанных

2:14
Мир

Администрация одной из зон столицы Украины направила лидерам ассоциаций собственников многоквартирных домов и структурам самоорганизации населения призыв подготовить реестры военнообязанных для передачи в участковый военкомат, объявило в пятницу украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

На Украине стали составлять домовые списки военнообязанных
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно сообщению "Страны", Печерская администрация района Киева по требованию военкомата направила всем руководителям ассоциаций собственников многоквартирных домов, жилищных кооперативов и структурам самоорганизации населения района призыв собрать списки военнообязанных в домах. Собранную информацию они просят направлять в Печерский территориальный центр комплектования.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля утвердил законопроект о повышении мобилизационной готовности в стране. Документ вступит в силу 18 мая. По законопроекту, военнообязанные обязаны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителей военкомата или полиции. Отклонившихся от призыва могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации не указаны в документе, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также могут быть переданы повестки. Повестка считается врученной даже в случае, если призывник не видел ее лично: датой "вручения" считается дата, когда в документе установлен штамп о невозможности личной передачи.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, и на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещен.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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