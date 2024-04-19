Майк Джонсон заявил, что новый пакет помощи Украине не лишен недостатков, но был необходим

Джонсон: План помощи Украине неидеален, но необходим в моменте

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Спикер палаты депутатов Майк Джонсон объявил о том, что больше не имел возможности замедлять обсуждение вопроса о помощи Украине и другим зарубежным союзникам США со стороны конгрессменов.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Джонсон в течение нескольких месяцев уклонялся от вынесения на голосование запроса Белого дома о выделении средств для Киева, Израиля и Тайваня, однако на этой неделе представил свой собственный пакет законопроектов, который, несмотря на некоторую оригинальность, повторяет основные параметры президентской инициативы.

Он заявил журналистам, что представленный законопроект не идеален и не соответствует их видению, которое контролируют республиканцы палаты депутатов, сената и Белого дома. Этот законопроект является наилучшим вариантом из возможных в текущей ситуации.

Джонсон пояснил, что в палате депутатов набралось достаточное большинство, чтобы в ближайшее время преодолеть свое "возражение" и с помощью "петиции о высвобождении" вынести на голосование законопроект, который уже был одобрен сенатом по запросу Белого дома.

Палата депутатов намерена провести голосование по собственным предложениям в субботу, после чего они поступят в сенат. Президент США Джо Байден уже высказал поддержку законопроектам и призвал конгресс принять их как можно скорее.