Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ТПП РФ обсудили конкуренцию России и Китая в области автомобилестроения
Еще одна дорога ушла под воду в Карелии
Риттер: ВСУ массово сдаются в плен под Часов Яром
На смену паводку в Оренбургскую область придут природные пожары
Объявленный в розыск "Мертвый" миллиардер посещал с любовницей Омск
Певица Валерия эмоционально рассказала о праздновании своего дня рождения
ABC: Целью Израиля было нанесение удара по ядерному объекту Ирана
Подполье в Херсоне получило вооружение НАТО от украинских военных
Скрытые факторы, влияющие на то, почему ваш внешний вид выдает ваш возраст
Майк Джонсон заявил, что новый пакет помощи Украине не лишен недостатков, но был необходим

Джонсон: План помощи Украине неидеален, но необходим в моменте

1:25
Мир

Спикер палаты депутатов Майк Джонсон объявил о том, что больше не имел возможности замедлять обсуждение вопроса о помощи Украине и другим зарубежным союзникам США со стороны конгрессменов.

Джонсон: План помощи Украине неидеален, но необходим в моменте
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Джонсон в течение нескольких месяцев уклонялся от вынесения на голосование запроса Белого дома о выделении средств для Киева, Израиля и Тайваня, однако на этой неделе представил свой собственный пакет законопроектов, который, несмотря на некоторую оригинальность, повторяет основные параметры президентской инициативы.

Он заявил журналистам, что представленный законопроект не идеален и не соответствует их видению, которое контролируют республиканцы палаты депутатов, сената и Белого дома. Этот законопроект является наилучшим вариантом из возможных в текущей ситуации.
Джонсон пояснил, что в палате депутатов набралось достаточное большинство, чтобы в ближайшее время преодолеть свое "возражение" и с помощью "петиции о высвобождении" вынести на голосование законопроект, который уже был одобрен сенатом по запросу Белого дома.

Палата депутатов намерена провести голосование по собственным предложениям в субботу, после чего они поступят в сенат. Президент США Джо Байден уже высказал поддержку законопроектам и призвал конгресс принять их как можно скорее.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев Современным миром правят жадные дураки Ярас Валюкенас
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Последние материалы
Аналитик Онищенко заявил о роли США в отказе Ирана и Израиля атаковать друг друга
ЕРЗ.РФ: средняя высота домов в России составляет 19 этажей
Эксперты рассказали интересные факты о кошачьем хвосте
СК арестовал мужчину за нападение на следователя в московской квартире
Посадите на участке эремурус
Томас Бах уверен, что ИИ никогда не заменит спортсмена, в отличие от других сфер
Ученые указали на генетический вариант, защищающий от болезни Альцгеймера
Сразу 12 бомбардировщиков B-2 Spirit взлетели с американской базы
Съёмки фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым завершились
Как и где можно разводить костры для пикника в 2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников