Польша столкнулась с возможность потерей средств из фондов ЕС

Польша может потерять деньги из фондов Евросоюза

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Польша столкнулась с возможными потерями финансов из бюджетов Европейского союза, подмечено главой республики по вопросам финансов и развития Катажиной Пельчиньской-Наленч.

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Она отметила, что был получен проводимый проверкой Европейской комиссии документ относительно NCBiR (Национального центра исследований и развития Польши), который выявил серьезные нарушения (в том числе конфликты интересов при оценке заявок) в использовании средств начиная с 2018 года. Деятельность направлена на выполнение плана и наиболее эффективное использование ресурсов.

По словам министра, Польша рискует лишиться значительной финансовой поддержки от ЕС, и в настоящее время проводятся широкие меры по исправлению ситуации, включая проведение проверок в сотрудничестве с комиссией. Кроме того, недавно Пельчиньская-Наленч отметила, что Польше был выделен самый крупный транш с момента вступления в ЕС — около 6,2 миллиарда евро.