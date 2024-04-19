Польша столкнулась с возможность потерей средств из фондов ЕС

Польша столкнулась с возможными потерями финансов из бюджетов Европейского союза, подмечено главой республики по вопросам финансов и развития Катажиной Пельчиньской-Наленч.
Она отметила, что был получен проводимый проверкой Европейской комиссии документ относительно NCBiR (Национального центра исследований и развития Польши), который выявил серьезные нарушения (в том числе конфликты интересов при оценке заявок) в использовании средств начиная с 2018 года. Деятельность направлена на выполнение плана и наиболее эффективное использование ресурсов.
По словам министра, Польша рискует лишиться значительной финансовой поддержки от ЕС, и в настоящее время проводятся широкие меры по исправлению ситуации, включая проведение проверок в сотрудничестве с комиссией. Кроме того, недавно Пельчиньская-Наленч отметила, что Польше был выделен самый крупный транш с момента вступления в ЕС — около 6,2 миллиарда евро.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.