Вице-канцлеру Германии пришлось прятаться в бомбоубежище в Киеве

Полтора часа прятался в киевском бомбоубежище вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в столицу Украины. Политику пришлось находиться в укрытии в связи с воздушной тревогой.
Свой визит в Киев Хабек не анонсировал.
Когда сирена воздушной тревоги прозвучала в 4:40 утра, всех попросили спрятаться в бомбоубежищах через приложение для оповещения. Делегация вице-канцлера оперативно спустилась в переоборудованную подземную парковку отеля, пишут РИА Новости, ссылаясь на немецкое издание Bild.
Когда вице-канцлер сидел в бомбоубежище, он пил воду и кофе, а также общался со своими сотрудниками и журналистами. Затем его отправили в зону с кроватями.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.