Вице-канцлеру Германии пришлось прятаться в бомбоубежище в Киеве

Bild: вице-канцлер ФРГ Хабек просидел в киевском бомбоубежище

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Полтора часа прятался в киевском бомбоубежище вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в столицу Украины. Политику пришлось находиться в укрытии в связи с воздушной тревогой.

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung from Berlin, Deutschland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Свой визит в Киев Хабек не анонсировал.

Когда сирена воздушной тревоги прозвучала в 4:40 утра, всех попросили спрятаться в бомбоубежищах через приложение для оповещения. Делегация вице-канцлера оперативно спустилась в переоборудованную подземную парковку отеля, пишут РИА Новости, ссылаясь на немецкое издание Bild.

Когда вице-канцлер сидел в бомбоубежище, он пил воду и кофе, а также общался со своими сотрудниками и журналистами. Затем его отправили в зону с кроватями.