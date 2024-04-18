Ловушка для Ирана: зачем Тель-Авиву война с Тегераном

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Политолог Ищенко объяснил действия Израиля против Ирана

2:17
Мир

Политолог Ростислав Ищенко раскрыл причину нарастающего противостояния между Израилем и Ираном. По его мнению, Израиль оказался в затруднительном положении из-за своих действий в Газе и увеличения антисемитизма в мире, сообщает "Военное дело".

"Сначала был удар ХАМАС 7 октября прошлого года и ожидаемый ответ Израиля в Газе, а затем резкая смена настроения мирового сообщества. Теперь, чем сильнее Израиль кричит о своем праве на самооборону, тем сильнее растет в мире, в том числе и западных странах, неприятие Израиля и реальный антисемитизм. Это для Израиля огромный минус, так как он всегда держался на помощи извне, и эта помощь всегда поступала от Запада", — объясняет эксперт.

Эксперт считает, что Израилю необходимо изменить мировое общественное мнение, и для этого ему следует представить себя в роли жертвы агрессии.

"Они придумали нестандартный ход — сыграть в повышение ставок и вынудить Иран начать войну против Израиля. Разумеется, что в этой войне должен быть виноват Иран. Поэтому израильтяне сделали то, что всегда делали американцы — они просто убили иранского генерала в иранском посольстве на территории Сирии. Иранских генералов и ученых Соединенные Штаты и Израиль всегда убивают где попало: и на территории Ирана, и на территориях других стран. С точки зрения западного сообщества, ничего такого Израиль не сделал и даже наоборот совершил подвиг. Запад постоянно делает то же самое и этим гордится. Расчет удара по посольству Ирана в Сирии был прост. Рассчитывали на то, что Иран будет вынужден дать жесткий ответ, так как он вырос в своих амбициях и возможностях, а также в Иране очень много людей, которые хотят отмщения", — говорит Ищенко.

Политолог подчеркивает, что в текущей ситуации Израиль не может представить миру убедительную картину разрушений и жертв, что делает его позицию слабой в мировом сообществе.

Ищенко заключает, что для Израиля необходимо добиться военного конфликта с Ираном, чтобы получить поддержку Запада и изменить общественное мнение в свою пользу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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