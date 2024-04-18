НАТО приветствует стремление Аргентины к сотрудничеству

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал стремление Аргентины стать партнёром НАТО после того, как страна подала соответствующий запрос.
"Аргентина подала нам заявку, желая стать вторым партнером НАТО в Латинской Америке после Колумбии. Конечно, мы смотрим на это очень позитивно".
Партнёрство Аргентины и НАТО не означает вступления страны в альянс, но предполагает тесную кооперацию в области разведки, военной логистики, обучения командного состава. Фактически партнёр НАТО в регионе становится плацдармом для размещения войск альянса в регионе и может стать базой для интервенции в соседние страны. К примеру, когда США и союзники рассматривали в 2017 году план интервенции в Венесуэлу, Колумбия должна была стать базой для наземной операции. Стремление Аргентины в НАТО не оправдано ни с какой геополитической точки зрения. Однако возможная сдача позиций по Фолклендским островам, которую могут потребовать от Буэнос-Айреса может понизить и без того падающий рейтинг прозападного президента Хавьера Милея.