НАТО приветствует стремление Аргентины к сотрудничеству

НАТО поддерживает стремление Аргентины к сотрудничеству с альянсом

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал стремление Аргентины стать партнёром НАТО после того, как страна подала соответствующий запрос.

"Аргентина подала нам заявку, желая стать вторым партнером НАТО в Латинской Америке после Колумбии. Конечно, мы смотрим на это очень позитивно".

Партнёрство Аргентины и НАТО не означает вступления страны в альянс, но предполагает тесную кооперацию в области разведки, военной логистики, обучения командного состава. Фактически партнёр НАТО в регионе становится плацдармом для размещения войск альянса в регионе и может стать базой для интервенции в соседние страны. К примеру, когда США и союзники рассматривали в 2017 году план интервенции в Венесуэлу, Колумбия должна была стать базой для наземной операции. Стремление Аргентины в НАТО не оправдано ни с какой геополитической точки зрения. Однако возможная сдача позиций по Фолклендским островам, которую могут потребовать от Буэнос-Айреса может понизить и без того падающий рейтинг прозападного президента Хавьера Милея.