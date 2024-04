Постпред РФ в ООН заявил, что население Палестины пало жертвой израильской бойни из-за США

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постпред России Василий Небензя выразил обеспокоенность тем, что израильская бойня в отношении палестинцев не была предотвращена из-за позиции, занимаемой США.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic