Постпред РФ в ООН заявил, что население Палестины пало жертвой израильской бойни из-за США

Небензя: Мир не смог спасти палестинцев из-за США

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постпред России Василий Небензя выразил обеспокоенность тем, что израильская бойня в отношении палестинцев не была предотвращена из-за позиции, занимаемой США.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению Небензи, международное сообщество не смогло ни защитить палестинцев, ни облегчить их гуманитарные страдания из-за действий определенных государств, препятствующих усилиям в этом направлении.

За последние дни с начала октября 2023 года члены СБ ООН активно обсуждали пути прекращения насилия в секторе Газа, представляя несколько проектов резолюций. Однако многие из них были заблокированы участниками Совета Безопасности, включая США, Францию, Великобританию и Японию. Например, проект резолюции от Бразилии, который содержал важную формулировку о осуждении организации ХАМАС, был завершен односторонним вето со стороны США.

Постпред напомнил, что американская делегация неоднократно использовала свое право вето, чтобы препятствовать принятию решений, которые могли бы прекратить израильскую военную операцию. Они настаивали на удалении любых упоминаний о прекращении насилия из текстов резолюций. Небензя подчеркнул, что каждое американское вето имело серьезные последствия и стоило жизни мирным жителям Газы.