Представитель госдепа США заявил, что Америка не поддержит выделение Палестины в качестве полноценного члена ООН

Патель: США не поддержат членство Палестины в ООН

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Заместитель официального представителя государственного департамента США, Ведант Патель, заявил в пятницу, что США не собираются поддерживать резолюцию о вступлении Палестины в ООН в качестве постоянного члена.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Патель сообщил на брифинге, что Соединенные Штаты проголосуют против предложенной Советом Безопасности резолюции. В настоящее время Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН, в то время как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Голосование по предложенной резолюции СБ ООН, рекомендующей принятие Палестины в ООН в качестве полноправного члена, запланировано на четверг в 17:00 (00:00 по московскому времени).