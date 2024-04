Представитель госдепа США заявил, что Америка не поддержит выделение Палестины в качестве полноценного члена ООН

Your browser does not support the audio element.

Заместитель официального представителя государственного департамента США, Ведант Патель, заявил в пятницу, что США не собираются поддерживать резолюцию о вступлении Палестины в ООН в качестве постоянного члена.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic