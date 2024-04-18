Представитель госдепа США заявил, что Америка не поддержит выделение Палестины в качестве полноценного члена ООН

Заместитель официального представителя государственного департамента США, Ведант Патель, заявил в пятницу, что США не собираются поддерживать резолюцию о вступлении Палестины в ООН в качестве постоянного члена.
Патель сообщил на брифинге, что Соединенные Штаты проголосуют против предложенной Советом Безопасности резолюции. В настоящее время Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН, в то время как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Голосование по предложенной резолюции СБ ООН, рекомендующей принятие Палестины в ООН в качестве полноправного члена, запланировано на четверг в 17:00 (00:00 по московскому времени).