"Он часто выступает на стороне ЕС": в Британии пожелали Байдену провала на выборах в ноябре

Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила Politico, что хотела бы видеть нового главу Белого дома, и на прямой вопрос, должен ли это быть Дональд Трамп, ответила: "Должен".
"Я не думаю, что Байден был особенно благосклонен к Соединенному Королевству. Мне кажется, он часто выступает на стороне ЕС. И я, конечно, думаю, что хотела бы видеть нового президента в Белом доме", — отметила она.
Побившая антирекорд по пребыванию на посту премьера Лиз Трасс также высказала уверенность в том, что "глубинное государство" будет следить за Трампом в случае победы в президентской гонке и препятствовать его начинаниям.
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