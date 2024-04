"Он часто выступает на стороне ЕС": в Британии пожелали Байдену провала на выборах в ноябре

Your browser does not support the audio element.

Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила Politico, что хотела бы видеть нового главу Белого дома, и на прямой вопрос, должен ли это быть Дональд Трамп, ответила: "Должен".

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States