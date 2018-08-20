СМИ обвинили Ким Чен Ына в создании армии клонов

Глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын намерен создать грозную армию суперсолдат, подчиняющихся его каждому приказу. Ученые из Северной Кореи продолжают осваивать секретную программу клонирования, начатую еще дедом нынешнего северокорейского лидера.

Во всяком случае, об этом массово трубят западные средства массовой информации. Стоит признать, что Ким Чен Ын, конечно же, является самым настоящим диктатором, а стране, которой он управляет, далеко даже до мизерного минимума уровня демократических свобод. Но, несмотря на это, в таинственную и загадочную армию северокорейских клонов все равно верится с трудом.

Тем более, западные СМИ ни раз выдумывали байки о Северной Корее. В частности, писали о том, что в КНДР расстреливают уснувших на заседании министров из миномета, а также о том, что своего родного дядю Ким Чен Ын якобы скормил собакам.

Отметим, что о Корейской Народной Демократической Республики выдумывать всякие небылицы как минимум странно — о стране и так известно много, что может ввести в шок любого жителя более-менее развитой страны. Так, например, удивительно, но в Северной Корее есть выборы — правда, в списках всегда один и тот же человек. По непроверенным данным, северокорейское правительство использует выборы как способ переписи населения и выявления бежавших из страны граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство КНДР предупредило население страны об угрозе массового голода. В 90-ых годах прошлого века в Северной Корее от голода умерло свыше миллиона человек.

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