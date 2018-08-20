Пусть Россия надрывается: ООН тайно запретили восстанавливать Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политдепартамент ООН отдал распоряжение членам организации не принимать участие в восстановлении Сирии, передает "Интерфакс".

"Политический департамент секретариата ООН ещё в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего", - сообщил дипломат.

Политик добавил, что поинтересовался у генсека ООН Антониу Гутерриша, "почему подобные вопросы становятся предметом неких секретных секретариатских внутренних директив". Гутерриш пообещал разобраться в ситуации.

"Я убеждён, что все согласятся в недопустимости попыток одной группы стран манипулировать в своих корыстных геополитических интересах секретарствами международных организаций, чьи сотрудники обязаны быть беспристрастными и независимыми", - объяснил Лавров.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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