Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости

Самолет российского президента Владимира Путина в два раза дешевле, чем судно американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассуждает Daily Mail, сравнивая "фасад" и "начинку" ИЛ-96-300ПУ и модифицированного Boeing-747-200B.
Стоит отметить, что первый самолет стоит 500 миллионов долларов, второй — миллиард. Сравнило издание и скорость, которую способны развивать машины. Борт Путина уступил 100 км/ч: его максимальная скорость 900 км/ч. Кроме того, авиалайнер Трампа длиннее на пять метров.
Внутри же российские самолет "обогнал" американский: там есть спортзал, кровать больших размеров, кроме того, он богаче украшен.
Особо обговорили британские СМИ сладости, что наличествую на борту Трампа. Там есть даже президентские конфеты M&M's, их упаковка выполнена по спецдизайну.
Напомним, что российско-американский саммит прошел в столице Финляндии 16 июля.
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