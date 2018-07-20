The Times поймали на незнании того, что такое ГРУ

Посольство РФ в Великобритании обличило The Times в некомпетентности. Авторов материала, посвященного произошедшим в Солсбери событиям, уличили в том, что они не знают, что такое ГРУ.
В тексте были следующие слова: "The Times понимает, что связи с ГРУ — наследником КГБ — учитываются при расследовании неумелой попытки убийства Сергея Скрипаля, бывшего российского двойного агента, и его дочери".
Диппредставительство обратило внимание журналистов на тот факт, что военная разведка не наследник КГБ, и посвятило этому пост в Twitter.
В этом контексте стоит напомнить, что отношения Великобритании и РФ стали более напряженными после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочкой Юлией. Они были отравлены в Солсбери. Английская сторона, не дожидаясь заключения собственных экспертов, заявила о виновности Москвы. Она же отказалась брать ответственность за инцидент, многократно просила предоставить информацию о расследовании, т. к. Юлия Скрипаль является подданной РФ. Кроме того, Лондон отверг все предложения российской стороны о помощи в исследовании инцидента.
Также немаловажным будет пояснить: Запад все чаще критикуют за отсутствие экспертов по России. Так, во время хельсинского саммита переводчик из Госдепа упускала и переводила неточно встречу американского и российского лидеров, искажая реплики президентов.
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