Глава МВД Италии: на Украине была псевдореволюция, оплаченная из-за рубежа

Государственный переворот в Киеве в 2014 году был псевдореволюцией, которую проплатили из-за рубежа. Таково мнение главы итальянского МВД и вице-премьера Маттео Сальвини.

Этой темы он коснулся, отвечая на вопрос The Washington Post о том, имела ли право Москва вести себя так, как повела в отношении Крыма. Собеседник предложил журналистам сопоставить референдум на полуострове с лжереволюцией в Киеве, которую оплатили иностранные державы. Сальвини акцентировал внимание на том, что в Крыму 90% жителей высказали свое мнение: стать частью России. Кроме того, спикер признал: "Есть некоторые исторически российские зоны с российской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации".

В этом контексте собеседник The Washington Post подчеркнул, что не поддерживает санкции против Москвы, так как они бесполезны и вредят его родине. Отметим, что Сальвини известен пророссийской позицией и мнением о том, что Путин — "политик номер один".

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