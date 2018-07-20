Туристы на Балеарах "убили" систему "все включено"

На Балеарских островах в Испании участились случаи неподобающего поведения среди туристов. Путешественники злоупотребляют алкоголем из-за системы "Все включено". Власти намерены решить проблему радикально и заставить отели отказаться от привлекательных для туристов программ. Об этом сообщает "РИА Новости".
Владельцам гостиниц будет предложено убрать "All inclusive". Вместо этого они могут предоставлять гостям "полупансион", в режиме которого алкоголь туристы должны будут покупать самостоятельно. Также рассматривается вариант сохранения программы, но уже в урезанном варианте - горячительные напитки будут продавать за отдельную плату.
Помимо это власти Балеар разрабатывают закон, по которому запретят использовать пластиковую посуду и соломинки. Инициатива не только должна усовершенствовать систему переработки отходов, но и заставит многих собственников гостиниц отказаться от системы "Все включено", ведь именно благодаря одноразовой посуде посетители могут спокойно есть и пить вне отеля и на открытых площадках.
"Мы предпринимаем много усилий для обеспечения безопасности, тратим деньги из бюджета на дополнительные наряды полиции, поднимаем штрафы за нарушение общественного порядка, - говорит он. - Но мы не искореняем причину - алкоголь, который турист потребляет в неограниченных количествах в отелях. Мы не можем совсем запретить предложение алкогольных напитков, но мы можем отрегулировать эту ситуацию", - заявляют власти.
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