Браудер попросил не выдавать его России

Сдать меня президенту России Владимиру Путину — означает обречь на смерть. Такое заявление сделал основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в эфире CNN.
В РФ финансист приговорен в 9 годам колонии, так как уклонялся от уплаты налогов. Браудер также выразил надежду на то, что Вашингтон не выдаст его Москве, так как у США существует "схема поведения" касательно экстрадиции в РФ.
Также основатель фонда назвал сделку, касаемую его выдачи, грязной. Он не верит в то, что в Соединенных Штатах найдутся люди, которые пойдут на нее, или прибегнут к договору, о котором говорил Путина на хельсинской встрече.
Стоит отметить, что во время эфира Браудер пытался заставить слушателей поверить, будто в РФ ему грозит опасность. Он даже сравнил экстрадицию в Москву со смертью.
Накануне этого выступления финансист обрушился с критикой на Белый дом: неплательщику не понравилось то, какой была реакция на предложение Москвы по его делу.
Отметим, что Путин сказал о том, что допрос 12 граждан РФ, коих подозревают во "вмешательстве" в американские выборы, может состояться, если США разрешит "ответный" допрос представителей своих спецслужб, которых подозревают по делу Браудера. Американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение.
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