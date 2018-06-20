CNN рассказала о забитых Путиным голах на ЧМ-2018

Не только Головин, Дзюба и Черышев весьма результативны в начале этого лета. Свои очки, правда, дипломатические, набирает и президент Российской Федерации Владимир Путин. Американский канал CNN сообщает: Москва отвернулась от Запада, но налаживает дипломатические связи со всем остальным миром.
Так, сразу после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин принял у себя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Скоро с визитом в Москву прибудет и президент Южной Кореи Мун Чже Ин.
В связи с конфронтацией России и Запада, ни представители Соединенных Штатов Америки, ни лидеры европейских стран не прибыли на мундиаль. Однако другие иностранные гости с готовностью прибыли в Москву, чем, по мнению CNN, и собирается воспользоваться Владимир Путин. Через эти встречи глава РФ планирует настроить и развить дипотношения с целым рядом стран, что не выражали в открытую своей лояльности Западу.
Тысячи иностранных болельщиков, прибывших в Россию на матчи чемпионата мира со всего света, как бы олицетворяют идею о том, что Российская Федерация открыта всему миру и пойдет на контакт с любым, кто пойдет на контакт с ней.
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