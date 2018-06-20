Немецкая разведка заявила об угрозе теракта со стороны исламистов

Сотрудники немецкой внутренней разведки сообщают о возможной грядущей атаке радикальных исламистов. По их словам, существует вероятность того, что в ближайшее время исламисты могут совершить нападение, используя в качестве оружия рицин.

Фото: википедия. Семена клещевины — источник рицина.

Рицин — чрезвычайно опасный токсин растительного происхождения. Представляет собой обыкновенный белый порошок без какого-либо ярко выраженного запаха. Благодаря ряду исследований удалось доказать, что доза в 0,02 миллиграмма рицина способна убить крысу. Известно также, что рицин, например, в 6 раз более опасен, чем цианистый калий.

Напомним, что неделю назад, в Кельне, был задержан 29-летний уроженец Туниса. Правоохранительные органы Германии подозревали его в связях с радикальными исламистами и создании биологического оружия с использованием этого самого рицина.

Хольгер Мюнх, глава Федерального уголовного ведомства, сообщил, что подозреваемый изготовил яд из клещевины. На данный момент неизвестно, каким образом, где и когда подданный Туниса собирался совершить злодеяние. Но сотрудники немецкой внутренней разведки не исключают варианта, что он не единственный, кому могло прийти в голову использовать в качестве оружия рицин.

Федеральные прокуроры Германии заявили, что подозреваемый купил по меньшей мере 1000 семян клещевины в Интернете и приготовил рицин самостоятельно, согласно имевшимся в его распоряжении инструкциям.

Отметим, что рицин не проникает через кожу. Яд может убить, если его ввести под кожу, вдохнуть или же съесть.