Немецкая разведка заявила об угрозе теракта со стороны исламистов

Сотрудники немецкой внутренней разведки сообщают о возможной грядущей атаке радикальных исламистов. По их словам, существует вероятность того, что в ближайшее время исламисты могут совершить нападение, используя в качестве оружия рицин.
Рицин — чрезвычайно опасный токсин растительного происхождения. Представляет собой обыкновенный белый порошок без какого-либо ярко выраженного запаха. Благодаря ряду исследований удалось доказать, что доза в 0,02 миллиграмма рицина способна убить крысу. Известно также, что рицин, например, в 6 раз более опасен, чем цианистый калий.
Напомним, что неделю назад, в Кельне, был задержан 29-летний уроженец Туниса. Правоохранительные органы Германии подозревали его в связях с радикальными исламистами и создании биологического оружия с использованием этого самого рицина.
Хольгер Мюнх, глава Федерального уголовного ведомства, сообщил, что подозреваемый изготовил яд из клещевины. На данный момент неизвестно, каким образом, где и когда подданный Туниса собирался совершить злодеяние. Но сотрудники немецкой внутренней разведки не исключают варианта, что он не единственный, кому могло прийти в голову использовать в качестве оружия рицин.
Федеральные прокуроры Германии заявили, что подозреваемый купил по меньшей мере 1000 семян клещевины в Интернете и приготовил рицин самостоятельно, согласно имевшимся в его распоряжении инструкциям.
Отметим, что рицин не проникает через кожу. Яд может убить, если его ввести под кожу, вдохнуть или же съесть.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" отправились в Средиземное море.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что хоть Россия и не футбольная страна, чемпионат мира нам очень нужен и важен по многим причинам. Прежде всего, Чемпионат мира по футболу - 2018 откроет глаза на Россию простым людям в других странах и поставит западных политиков на место.