Венгерские депутаты приняли законы об "остановке" Сороса

Венгерский парламент принял законы, вводящие ограничение в отношении неправительственных организаций и криминализирующие помощь мигрантам, находящимся в стране неправомерно. Закон больше известен как "Стоп Сорос".

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Также принята поправка, которая запрещает "иностранному населению" переселяться в страну на постоянной основе.

Ранее руководство государства предложило парламенту новую версию "Стоп Сороса", в ней предлагается уголовное наказание для тех, кто финансово поддерживает нелегальных переселенцев.

После одержанной на парламентских выборах победы партия ФИДЕС объявила о том, что "Стоп Сорос" будет первым, чем займется законодательный орган. Пакет предполагает также принудить организации получать госразрешение и перечислять налоги с зарубежных дотаций.

Напомним, что от премьер-министра государства Виктора Орбана много раз звучали критические высказывания в адрес Джорджа Сороса, американского миллиардера. По мнению Орбана, через свои компании он вмешивался в подготовку к выборам и пропагандировал поддержку миграции.

Кроме того, в данном контексте стоит рассказать и о реакции экспертов СПЧ ООН — они ратовали за отклонение закона, так как он приводит к ограничениям в работе компаний гражданского общества.

Поясним, европейские страны переживают небывалый миграционный кризис с периода II мировой войны. Он вызван конфликтами и экономической нестабильностью в африканских и ближневосточных государствах. Как сообщает Международная организации по миграции, в прошлом году по морю в Европу перебрались почти 200 000 человек.

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