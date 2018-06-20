Пять вариантов: в США рассказали, что Россия может сделать с Украиной

В Киеве началась подготовка к президентским выборам. В этом контексте на сайте Atlantic Council представлены варианты, как Москва может повлиять на решение "свободного украинского народа". Правда, складывается ощущение, что описанные способы - это то, как действовали бы сами американцы.
Первый способ — поддержать пророссийских кандидатов. Опросы показывают, что их рейтинг высок. Так, у Юрия Бойко, бывшего вице-премьера и депутата, 9,7%, а у Вадима Рабиновича, лидера партии "Жизнь", — 9,5%. Оба более двадцати лет в политике, и их, по мнению американцев, поддерживают в Кремле. Если бы они объединились, это увеличило бы шансы. Atlantic Council даже померещились параллели с выборами 2010 года, когда Виктор Янукович "вернул Украину к авторитаризму". По версии СМИ, Кремль, несомненно, будет настаивать на том же сценарии в 2019 году, финансово поддерживая одного из своих кандидатов.
Второй способ — влиять через СМИ и экспертов на общественное мнение. Американцы убеждены, что Москва будет использовать свои средства для поддержки пророссийского кандидата и дискредитации своих противников.
Третий способ — попытаться дестабилизировать ситуацию на Украине за счет усиления военной напряженности на Донбассе, "террористических нападений" и других действий, которые распространяют страх, панику и недоверие к украинскому правительству. В результате граждане могут потерять веру в избирательный процесс и принять решение не голосовать.
Четвертый сценарий — широкомасштабные кибератаки правительственных учреждений Украины, банковской системы, министерства обороны, Совета национальной безопасности и других организаций.
В 2017 году компьютерный вирус "Петя" украинские системы. Хотя это никогда официально не связывали с Кремлем, вирус, скорее всего, был из России, полагает американское издание (ну да, откуда ж еще...). Эта ситуация легко может повториться.
Вероятны и взломы электронных писем, как это было во время президентской гонки в 2016 году в США. Избирательная система и технологии страны уязвимы для посторонних, и Кремль знает об этом. Скорее всего, он воспользуются возможностью опорочить ключевых кандидатов в президенты, особенно если они угрожают Москве.
Последний вариант — военный переворот в Киеве, который привел бы к власти крайне правых и других националистических организаций, в том числе членов добровольческих батальонов, имеющих военный опыт в Донбассе. В этом, по мысли аналитиков американского издания.
Очередной майдан, скорее всего, разожжет дальнейшие беспорядки в стране. Если в Киеве придет к власти настоящая "украинская хунта", Кремль сможет использовать это как предлог для "миротворческой операции", защиты русскоязычного населения. Кроме того, это показало бы международному сообществу, что только Россия может навести порядок в этом "несостоявшемся государстве", полагает Atlantic Council.
По мнению СМИ, Кремль сделает все возможное, чтобы "политически" захватить Украину. Выборы — прекрасная возможность отомстить за последние четыре года и восстановить контроль. Кремль будет использовать все существующие варианты, чтобы уничтожить украинскую демократию, показать Западу и украинцам, что ненасильственные революции и последующие смены режимов не приводят к светлому будущему, обещанному Западом.
Завершая рассказ, американское издание отмечает, что сценарии могут казаться надуманными, но Кремль будет использовать все возможные средства, чтобы сделать Украину "несостоятельным государством" и вернуть ее в сферу своего влияния раз и навсегда. Как будто нынешние власти в Киеве не делают все для того, чтобы превратить Украину в "несостоятельное", как его называют американцы, государство...
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