Юлия Тимошенко собирается участвовать в выборах президента Украины

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не исключает возможности выставить свою кандидатуру на президентские выборы на Украине.

Напомним, выборы в стране должны состояться весной 2019 года. По этому поводу Тимошенко заявила, что будет "баллотироваться на пост президента".

Тимошенко добавила, что уверена в своей победе. По ее словам, "сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране. Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны. Я так это вижу".

Социологи отмечают, что лидер "Батькивщины" возглавляет президентский рейтинг на Украине. По данным исследования социологической группы Рейтинг, за нее готовы проголосовать 9% потенциальных избирателей. Показатель поддержки Порошенко сегодня составляет 5%.

"А это точно Юлия Владимировна по Штатам вояжирует или ростовую силиконовую модель отправили? Что-то всё меньше на себя становится похожа", "Еще одна жертва фейслифтинга", "Пластические хирурги-убийцы", "Так омолодилась! Юная, как девчонка-школьница!", "И за мальчиками бегать начала", - пишут пользователи.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко поделилась опасениями, что в Киеве уже находятся десятки тысяч человек, которые поддержат российские войска, если те вдруг появятся в городе. Тимошенко ранее осуждала беспорядки, спровоцированные сторонниками Саакашвили, так как этим может воспользоваться Россия.

"Я осуждаю возбуждение в стране в то время, когда таким возбуждением в центре города может воспользоваться страна-оккупант за три минуты. У нас десятки тысяч сегодня по Киеву ходят людей в штатском, которые точно такие же зеленые человечки, как были в Крыму, и как начинался захват Донбасса. И очень страшно, если под хаос", - сказала политик.