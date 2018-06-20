Кикабидзе рассказал, как ненавидел СССР и радовался его развалу

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе рассказал в интервью Deutsche Welle, что накрыл стол в честь распада Советского Союза.

По словам деятеля культуры, в тот вечер на трапезе было много его товарищей, они рассказывали случаи из жизни, связанные с этим событием. Кикабидзе отметил, что, находясь в системе с детства, практически невозможно представить, что она может сломаться.

Кроме того, поделился певец и чувствами, что испытывает к государственному символу СССР — ненависть. Он отметил, что серп и молот олицетворяли "хреновую жизнь" всего государства.

Единственный положительный момент — уважение. Люди относились друг к другу лучше, по мнению деятеля культуры, в то время было представление о духовности.

В беседе с журналистом Кикабидзе также высказался и о конфликте Москвы и Тбилиси в 2008 году: его нельзя было избежать. Причина в том, что регион "дергали" долгое время, происходила "ползучая аннексия": колючую проволоку, обозначающую границу, передвигали регулярно. Так, жители лишались возможности ходить на родные могилы, в церковь. Люди пропадали из-за нарушения границы, которая, по мнению Кикабидзе, фиктивна, так как исконно эта территории принадлежала Грузии.

Стоит отметить, что певец уже критиковал Москву за "ползучую аннексию". Слова деятеля культуры созвучны официальной версии Грузии. Страна уверена, что российские пограничники виновны в захвате 1,6 тыс. метров земли, где проходит часть нефтепровода Баку — Супса. Стоит отметить, что они следят за границами Южной Осетии и Абхазии на основании договоренностей с Цхинвалом и Сухумом.

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