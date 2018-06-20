Величайшая зрада: флот Украины стал грудой ржавчины

Флот Украины превратился в склад металлолома. Такую мысль озвучил "Московский комсомолец".
Автор материала пояснил, что так случилось после возвращения Крыма в состав РФ, Киев словно забросил свои ВМС. Наиболее ярко демонстрирует реальную ситуацию фрегат "Гетман Сагайдачный". По мнению "Московского комсомольца", он может выйти в море только при помощи весел. Еще одно "умершее" судно — фрегат "Юрий Олефиренко", он в любую минуту может рассыпаться на детали.
Автор акцентирует внимание на метаморфозе, что произошла с морской пехотой: она стала сухопутной. В материале эта мыль аргументируется фактами. Так, из 36-ую николаевскую бригаду превратили в "винегрет": в нее ввели почти всю украинскую береговую охрану. А в 701-й батальон морпехов набрали националистический "шлак", отмечается в статье.
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