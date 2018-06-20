Die Zeit: Европа должна научиться отстаивать свои интересы самостоятельно

Европе пора прекращать трястись от страха, если она собирается отстаивать свои интересы в новом «мировом беспорядке», пишет Die Zeit.
По словам автора материала Тео Зоммера, Брюсселю нужно решительнее противостоять США, развязывающим торговую войну, и активнее выстраивать диалог с Россией и Китаем.
Зоммер отмечает, что на фоне стремительного взлёта Китая старый миропорядок видоизменяется. Для Запада это «геополитический, геоэкономический и технологический вызов».
Нужно понять и принять, что США при президенте Дональде Трампе утратили господствующее положение в мире. В вопросах соблюдения договоров и гарантий безопасности главе Белого дома больше нельзя доверять.
Особого оптимизма не внушает и взгляд на международные организации, продолжает издание. ООН продолжает оказывать гуманитарную помощь, но не способна справиться со всеми проблемами, а в крупных вооружённых конфликтах толку от нее вообще нет.
В ближайшее время жертвой Трампа может стать Всемирная торговая организация, при том, что на грани распада находится и Европейский союз.
Именно поэтому Брюссель должен переосмыслить отношения с США, настаивает Зоммер. Без вопросов и жалоб уже не обойтись. При этом Трампу, который развязывает торговую войну, нужно противостоять решительно и сообща.
Также ЕС необходимо выстроить «реалистичные отношения» со своим большим соседом Россией. Европе нужно не полагаться на НАТО и Америку, а самой вести диалог с Россией, при этом не ограничиваясь только украинской темой.
По-хорошему, ЕС должен определиться со своей ролью в реализации проекта Шёлкового пути. В рамках Европейского союза нужно будет проводить политику «гибкой солидарности», резюмирует Зоммер.
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